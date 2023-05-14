Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Uğuz: Sayım uzayabilir

Saat 17.00 itibarıyla sona eren seçimlerde oy sayımına da başlandı. Yurt dışı oyları da Ankara'da bulunan ATO Congresium’da sayılmaya başlanırken İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz yer darlığı nedeniyle sandıkları böldüklerini bu nedenle sayımların uzayabileceğini söyledi.

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Kritik cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy sayımına başlandı. Yurt dışı oyları da Ankara’da bulunan ATO Congresium’da saat 17.00 itibarıyla sayılmaya başlandı. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz basın açıklaması yaptı.

Uğuz'un yer darlığı nedeniyle sandıkları böldüklerini ifade ederek sayımların uzayabileceğine işaret etti. Uğuz açıklamasında, “Toplam 5 bin 114 sandığı burada yer darlığı nedeniyle bin 430 sandığa böldük. Her bir sandık sayım kurulu üç ya da beş torba arasında torba sayacak. Yurt içinde genelde 360-400 arası olan sandık oy pusulaları bizde bu nedenle 800-1000 arası olabilecek. O yüzden bugün mesaimiz uzun. Sayım da uzayabilir. Yurt içindeki bir saatte sayılacak sandık bizde 2 saatte sayılabilir. Biz bunları saydıktan sonra yukarıda veri giriş merkezinde gireceğiz. Daha sonra bu girişlerimiz YSK’nin ilgili birimine aktarılacak” ifadelerini kaydetti.

Sonuç için bana gelmeyin

Sonuçların YSK'den öğrenileceğini söyleyen Uğuz, "Kesinlikle bana sonuç için gelmeyin" diye konuştu.

Uğuz, gümrüklerde kullanılan oylara ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

Bugün saat 17.00’ye kadar oy kullanma devam ettiği için onların sayısını kesin bilmiyoruz. O oyları zaten biz saymayacağız. Oradan sayılmış olarak birleştirme tutanakları bize gelecek. Biz birleştirme tutanaklarını YSK’nın verilerine aktaracağız. O nedenle bu saatten sonra o oyların ne kadar olduğu konusunda kesin bilgimiz yok. Gümrükler sayacak, birleştirme tutanaklarını bize gönderecek.

Bin 430 sandık var

Uğuz, “(ATO Congresium'da) Bin 430 sandık var. Her sandıkta olması gereken bir başkan, bir memur üye, üç de siyasi parti temsilcisi olmak üzere 5 üyenin olması gerekir. Her bir siyasi partiye itirazı yetkili ve müşahit olmak üzere 400’er sayı verdik. Şu an burada 10 binin üzerinde insan mevcut” diye konuştu.