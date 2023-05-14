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3. kattan düşen kanser hastası hayatını kaybetti

3. kattan düşen kanser hastası hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 57 yaşındaki kanser hastası adam 3. kattan düşerek hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Tınaztepe Mahallesi Dereboyu Sokak’ta meydana gelen olayda, kanser tedavisi gördüğü öğrenilen R.Y. (57) 5 katlı binanın 3’üncü katındaki ikametinin penceresinden düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise R.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

R.Y. yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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