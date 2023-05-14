Ekrem İmamoğlu: Anadolu Ajansı'nın itibarı sıfırın altındadır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, oy sayım süreci devam ederken kameraların karşısına geçti. Anadolu Ajansı verilerine tepki gösteren İmamoğlu, "Yine bir AA vakası gündemde. Halbuki AA 2019 31 Mart seçimleri itibarıyla bitkisel hayata girmiştir.'' dedi

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, açılan seçim sandığı sonuçlarına ilişkin olarak yaptıkları açıklamada tüm Türkiye'de, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu söylerken, "Anadolu Ajansı yanıltıyor, Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir" dedi.

Anadolu Ajansı algı yaratıyor

14 Mayıs milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde sandıklar açıklamaya başlarken, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Anadolu Ajansı'nı "algı yaratmakla" suçladı. İki başkan da geçmiş seçimleri hatırlattı ve "AA'nın güvenilir bir tarafı yok, itibar etmeyin" ifadesini kullandı. İmamoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itirazlar yapılıyor, AA bunları sandıklara dahil etmiyor. Bu da yanılgıyı büyütüyor" açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

Her seçimde gördüğümüz manzara...

- Her seçimde gördüğümüz manzarayı yaşıyoruz. Yine bir AA vakası gündemde. Halbuki AA, 2019-31 Mart seçimleri itibarıyla bitkisel hayata girmiştir. Ve o bitkisel hayattan çıkması için bizim iktidarımızı beklemektedir.

- Vatandaşlarımızın asla itibar etmemelerini bekliyoruz. Devlet kurumu olmasına rağmen onlarla ilgili hiçbir beklentimiz yoktur. AA'ya inancımızın asla olmadığı ortadadır.

Bu sonuçlara bakınca rahatlıkla...

- 2015 seçimlerinde yine AA ne hikmetse yine yüzde 65 ile Erdoğan'ı önde başlattı ve o seçim yüzde 40 ile bitti. Yüzde 25 ile bir algı yönetiyor AA.

- 2018'de yüzde 67'lerle başlıyor, yüzde 52'lerle bitiriyor. 15 puana yakın sonuçlanıyor.

- 2019'da gücü yetmiyor, yüksekten başlıyor ama 2 saat sonra ekranlarını AA kapattı. Bu oranlara bakınca rahatlıkla söyleyebiliriz, 13. cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir.

- Veriler üzerinden baktığımızda yüzde 57 ile başlayan AA'nın ortlama 15-20 puan geride bitirdiği gecelere bakarsak bu akşamı siz ortaya koyun.

Liderler birazdan burada olacak

- Bu bakımdan şunu ifade edeyim, çok aşağılarda bir orana sahiptir Sayın Erdoğan. Bizim kendi verilerimiz de var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itirazlar yapılıyor, AA bunları sandıklara dahil etmiyor. Bu da yanılgıyı büyütüyor. Biz buradayız. 13. cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu burada. Liderler birazdan burada olacak ve bu akşamı buradan takip edeceğiz, sizleri bilgilendireceğiz.

Net olarak öndeyiz, sandıkları bırakmayın

- Sandık başlarındaki kahramanlarımız, görev alan herkes işlerine baksınlar biz onlara güveniyoruz. Devletimiz, milletimiz adına vatandaşlarımıza ait olan oylara zeval getirmeyeceklerine inanıyorum. Görevimizin başındayız. Şu anki sonuçlar sizi mutlu edecek seviyededir.

- Net olarak öndeyiz, zamanı geldiğinde ifade edeceğiz. AA'ya toplama çıkarmayı öğreteceğiz.

- (Basın mensuplarına) Benim tavsiyem AA'ya bakmayın, sizi yanıltıyor.

Yavaş: Artık AA işlevini yerine getirmiyor

Mansur Yavaş da şu ifadeleri kullandı:

- 31 Mart seçimlerinde rakibimi yüzde 83 ile başlatmışlardı. Kendi işlerine gelen sandıkların akışını yapıp bunu da AA bütün milletimize yayıyor. Güvenilir bir tarafı yoktur.

- Artık AA gerçekten işlevini yerine getirmiyor. Bizim elimizdeki verilere göre; yüzde 23.87 net gelen açılan sandık sonuçlarına göre sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. Bize güvenin, inanın. Sonuçlar geldikçe bilgilendireceğiz. Doğru bilgi buradadır, biz mahçup olmak istemiyoruz yanlış bilgi vermek istemiyoruz. AA durumuna düşmek istemiyoruz.

Net rakamlarla konuşuyoruz biz öndeyiz

- Sandıklarda duran arkadaşlarımızın, bütün milletimizin moralleri yüksek olsun. Net rakamlarla konuşuyoruz biz öndeyiz. Birinci turda tamamlayacağız inşallah. Tahmin ediyorum veriler yüzde 50'ye yaklaşırken yeniden bilgilendirme yapacağız.

- Açılan sandık oranı yüzde 23,87, ne kadar önde olduğumuzu söylemiyoruz. Sürekli güncelleniyor. Türkiye'nin her yerinde, İstanbul'da Ankara'da öndeyiz."