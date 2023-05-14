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Canan Kaftancıoğlu AA'nın sonuçlarına itiraz etti İstanbul'daki ilk sonuçları açıkladı!

Canan Kaftancıoğlu AA'nın sonuçlarına itiraz etti İstanbul'daki ilk sonuçları açıkladı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'daki seçim sonuçları hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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Türkiye bugün sandık başına gitti ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullandı. Yasakların kalkmasının ardından ilk seçim sonuçları gelmeye başladı. AA'nın seçim sonuçlarına itiraz eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'daki ilk sonuçlar deyip son verileri paylaştı. 

İstanbul’da saat: 19.17 itibariyle sandıkların %15 sisteme girdi ve %15 veriye göre:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51.33

R. Tayyip Erdoğan : Yüzde 43.94

Sinan Oğan : Yüzde 4.45

Muharrem İnce : Yüzde 0.28

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