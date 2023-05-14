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Yurt dışı oylarında ilk sonuçlar! Hangi cumhurbaşkanı adayı önde?

Yurt dışı oylarında ilk sonuçlar! Hangi cumhurbaşkanı adayı önde?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında kullanılan oyların ilk sonuçları gelmeye başladı. An itibarıyla ilk sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor.

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri tamamlandı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Söz konusu sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:

Toplam sandık: 9.593 
Açılan sandık: 809 (%8,43)

Recep Tayyip Erdoğan:%56,99

Kemal Kılıçdaroğlu: %39,44

Sinan Oğan: %2,20

Muharrem İnce: %1,37

Milletvekili genel seçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:

Milletvekiligenel seçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:

Toplam sandık: 9.593
Açılan sandık (%5,8): 556

Cumhur İttifakı: %54,77

Millet İttifakı: %30,25

Ata İttifakı: %1,59

Emek ve Özgürlük İttifakı: %9,75

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,19

(Seçim sonuçları verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır)

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