Saadet Partisi'nden AA'nın seçim sonuçlarına sert tepki!

Türkiye genelinde yapılan seçim sona erdi. Oy sayımı devam ederken Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı Anadolu Ajansı’nın (AA) yayınladığı verilere sert tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımlarında Anadolu Ajansı’nın verileri tartışılmaya devam ediyor. Saadet Partisi’nden Ömer Faruk Yazıcı, “Başta Anadolu Ajansı olmak üzere devletimizin tüm kurumlarını, sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyorum” şeklinde kaydetti.

"Milletimize olan görevimiz"

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başta Anadolu Ajansı olmak üzere devletimizin tüm kurumlarını, sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Saadet Partili isim, “Milyonlarca insanımızın sandık iradesini doğru veri ışığıyla bizlere aktarın. Bu sizin milletimize olan görevidir” şeklinde ekledi.