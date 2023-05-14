BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  SEÇİM

Sayım devam ederken Sinan Oğan'dan Kürtçe paylaşım

Sayım devam ederken Sinan Oğan'dan Kürtçe paylaşım

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, oy sayımı devam ederken sosyal medya hesabından Kürtçe bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Kürtçe'de "Güz" anlamına gelen "Payız" kelimesine yer veren Oğan, devamında ise "Payız is coming" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde sandıkların kapanmasıyla oy sayımı başladı. Cumhurbaşkanlığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasında mücadele devam ediyor.

Tek cümlelik paylaşım

Gelişmeler dikkatle takip edilirken ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Oğan, paylaşımında Kürtçe'de "Güz" anlamına gelen "Payız" kelimesini kullandı. Tek cümlelik tweet'te Oğan, "Payız is coming" ifadelerini kullandı.

"Sandıklara sahip çıkalım"

Oğan sandıkların kapanmasının ardından ise şu paylaşımı yaptı: "Sevgili vatandaşlarım, tarihi önemi haiz seçimleri demokratik Türkiye'nin geleceği için tamamladık. Tüm yurttaşlarımızı kutluyorum. Şimdi de son oylar sayılıncaya kadar sandıklara sahip çıkma zamanı. Sandıklara sahip çıkalım"

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya’da Bremen'de sandık çıkış anketine göre kazanan SDP oldu
Almanya’da Bremen'de sandık çıkış anketine göre kazanan SDP oldu
Şahan Gökbakar: TÜİK ne ise Anadolu Ajansı da odur
Şahan Gökbakar: TÜİK ne ise Anadolu Ajansı da odur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sayım sürerken sonuç ilan ediyorlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sayım sürerken sonuç ilan ediyorlar
BBC'den faş haber! AK Parti Genel Merkezi bomba araması nedeniyle boşaltılıyor
BBC'den faş haber! AK Parti Genel Merkezi bomba araması nedeniyle boşaltılıyor
Demirtaş’tan ‘Anadolu Ajansı’ paylaşımı: Kesinlikle inanmayın
Demirtaş’tan ‘Anadolu Ajansı’ paylaşımı: Kesinlikle inanmayın
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Hollanda Eredivisie'de şampiyon Feyenoord oldu
Hollanda Eredivisie'de şampiyon Feyenoord oldu
Yurt dışı oylarında ilk sonuçlar! Hangi cumhurbaşkanı adayı önde?
Yurt dışı oylarında ilk sonuçlar! Hangi cumhurbaşkanı adayı önde?
Saadet Partisi'nden AA'nın seçim sonuçlarına sert tepki!
Saadet Partisi'nden AA'nın seçim sonuçlarına sert tepki!
Şanlıurfa Valiliği'nden "toplu oy kullanıldığı" iddiasına ilişkin açıklama
Şanlıurfa Valiliği'nden "toplu oy kullanıldığı" iddiasına ilişkin açıklama
İsrail ordusu: "Gazze Şeridi'nden Aşkelon'a roket fırlatıldı"
İsrail ordusu: "Gazze Şeridi'nden Aşkelon'a roket fırlatıldı"
Ukrayna'dan açıklama: Bahmut yönünde Rusların 10'dan fazla mevzisini ele geçirdik
Ukrayna'dan açıklama: Bahmut yönünde Rusların 10'dan fazla mevzisini ele geçirdik