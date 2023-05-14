BBC'den faş haber! AK Parti Genel Merkezi bomba araması nedeniyle boşaltılıyor

BBC, oy sayımı sürerken AK Parti Genel Merkezi'nin bomba araması nedeniyle boşaltıldığını yazdı. BBC, Genel Merkez'den fotoğraf geçti. Hamza Dağ se aramanın rutin bir arama olduğunu, balkon konuşmasına hazırlık yapıldığını açıkladı.

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BBC Türkçe, Fundanur Öztürk imzalı haberinde AK Parti Genel Merkezi'nin, bomba araması nedeniyle boşaltıldığını duyurdu. Genel merkezdeki gazetecilerden de dışarı çıkmaları istendi.

BBC Türkçe'ye konuşan bir güvenlik yetkilisi, tüm binada bomba araması yapıldıktan sonra binaya yeniden girişe izin verileceğini söyledi. Arama köpekleri binaya girdi. Ancak bazı katlarda hala insanların olduğu görülüyor.