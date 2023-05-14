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BBC'den faş haber! AK Parti Genel Merkezi bomba araması nedeniyle boşaltılıyor

BBC'den faş haber! AK Parti Genel Merkezi bomba araması nedeniyle boşaltılıyor

BBC, oy sayımı sürerken AK Parti Genel Merkezi'nin bomba araması nedeniyle boşaltıldığını yazdı. BBC, Genel Merkez'den fotoğraf geçti. Hamza Dağ se aramanın rutin bir arama olduğunu, balkon konuşmasına hazırlık yapıldığını açıkladı.

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BBC Türkçe, Fundanur Öztürk imzalı haberinde AK Parti Genel Merkezi'nin, bomba araması nedeniyle boşaltıldığını duyurdu. Genel merkezdeki gazetecilerden de dışarı çıkmaları istendi.

BBC Türkçe'ye konuşan bir güvenlik yetkilisi, tüm binada bomba araması yapıldıktan sonra binaya yeniden girişe izin verileceğini söyledi. Arama köpekleri binaya girdi. Ancak bazı katlarda hala insanların olduğu görülüyor.

Hamza Dağ: Balkon konuşması için hazırlık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Genel merkez'deki aramayla ilgili “ Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir" dedi.

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