Şahan Gökbakar: TÜİK ne ise Anadolu Ajansı da odur

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, oy sayımı sürerken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TÜİK ne ise Anadolu Ajansı da odur" diye yazdı.

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14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimde oy kullanma süresi biterken sayım devam ediyor. Oy sayımı sürerken CHP kanadı açıklama yaparak, Türkiye'nin dört bir yanındaki seçim sandıklarından çıkan sıcak sonuçları aktaran Anadolu Ajansı'nı hedef göstermeye çalıştı. CHP, AA'yı 'algı yaratmakla' suçladı.

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar da oy sayımı sürerken sosyal medya hesabından Anadolu Ajansı'nı eleştirdi.

Gökbakar, Anadolu Ajansı verileri hakkında yorumda bulunarak "TÜİK ne ise Anadolu Ajansı da odur" diye yazdı.