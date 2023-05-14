BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  MAGAZİN

Şahan Gökbakar: TÜİK ne ise Anadolu Ajansı da odur

Şahan Gökbakar: TÜİK ne ise Anadolu Ajansı da odur

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, oy sayımı sürerken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TÜİK ne ise Anadolu Ajansı da odur" diye yazdı.

Abone ol

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimde oy kullanma süresi biterken sayım devam ediyor. Oy sayımı sürerken CHP kanadı açıklama yaparak, Türkiye'nin dört bir yanındaki seçim sandıklarından çıkan sıcak sonuçları aktaran Anadolu Ajansı'nı hedef göstermeye çalıştı. CHP, AA'yı 'algı yaratmakla' suçladı.

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar da oy sayımı sürerken sosyal medya hesabından Anadolu Ajansı'nı eleştirdi.

Gökbakar, Anadolu Ajansı verileri hakkında yorumda bulunarak "TÜİK ne ise Anadolu Ajansı da odur" diye yazdı.

İlgili Haberler
Demirtaş’tan ‘Anadolu Ajansı’ paylaşımı: Kesinlikle inanmayın Ekrem İmamoğlu: Anadolu Ajansı'nın itibarı sıfırın altındadır CHP Sözücü Faik Öztrak'tan AA'ya şok suçlama! "Anadolu Ajansı son kez manipülasyon yapıyor"
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sayım sürerken sonuç ilan ediyorlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sayım sürerken sonuç ilan ediyorlar
BBC'den faş haber! AK Parti Genel Merkezi bomba araması nedeniyle boşaltılıyor
BBC'den faş haber! AK Parti Genel Merkezi bomba araması nedeniyle boşaltılıyor
Demirtaş’tan ‘Anadolu Ajansı’ paylaşımı: Kesinlikle inanmayın
Demirtaş’tan ‘Anadolu Ajansı’ paylaşımı: Kesinlikle inanmayın
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Hollanda Eredivisie'de şampiyon Feyenoord oldu
Hollanda Eredivisie'de şampiyon Feyenoord oldu
Yurt dışı oylarında ilk sonuçlar! Hangi cumhurbaşkanı adayı önde?
Yurt dışı oylarında ilk sonuçlar! Hangi cumhurbaşkanı adayı önde?
Saadet Partisi'nden AA'nın seçim sonuçlarına sert tepki!
Saadet Partisi'nden AA'nın seçim sonuçlarına sert tepki!
Şanlıurfa Valiliği'nden "toplu oy kullanıldığı" iddiasına ilişkin açıklama
Şanlıurfa Valiliği'nden "toplu oy kullanıldığı" iddiasına ilişkin açıklama
İsrail ordusu: "Gazze Şeridi'nden Aşkelon'a roket fırlatıldı"
İsrail ordusu: "Gazze Şeridi'nden Aşkelon'a roket fırlatıldı"
Ukrayna'dan açıklama: Bahmut yönünde Rusların 10'dan fazla mevzisini ele geçirdik
Ukrayna'dan açıklama: Bahmut yönünde Rusların 10'dan fazla mevzisini ele geçirdik
Siirt'te bir kişi öldürülen teröristin yerine oy kullanırken yakalandı!
Siirt'te bir kişi öldürülen teröristin yerine oy kullanırken yakalandı!
İtalya'da kısmi yerel seçimler yapılıyor
İtalya'da kısmi yerel seçimler yapılıyor