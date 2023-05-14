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Muharrem İnce'nin sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı

Muharrem İnce'nin sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı

Türkiye bugün sandık başına gitti. Oy verme işlemlerinin sona ermesiyle 81 ilde oy sayımına başlandı. Seçime saatler kala adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu önde çıktı.

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Türkiye bugün sandık başına gitti. Oy verme işlemlerinin sona ermesiyle 81 ilde oy sayımına başlandı. Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu birinci çıktı.

Türkiye’de Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi, 81 ilde oy sayımına başlandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu birinci çıktı.

İnce, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. İnce'nin de oy verdiği 4617 numaralı sandıktan Kılıçdaroğlu'na 296, Recep Tayyip Erdoğan'a 50, Sinan Oğan'a 12, Muharrem İnce'ye ise üç oy çıktı.

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