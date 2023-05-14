Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan 'Sonbahar geliyor' paylaşımı

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sandık sonuçlarının başlamasının ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.Abone ol
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sandık sonuçlarının başlamasının ardından sosyal medya hesabından 'Sonbahar geliyor' anlamına gelen 'Payız is coming' paylaşımı yaptı.‘Payız’ kelimesi Azerice dilinde ‘sonbahar’ anlamına geliyor.
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri’ne ilişkin oy kullanma işlemlerinin başladığı sırada sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
'PAYIZ IS COMING'
Oğan, paylaşımında, ‘Payız is coming’ ifadelerine yer verdi.
Oğan’ın paylaşımında yer verdiği ‘payız’ kelimesi Azerice dilinde ‘sonbahar’ anlamına gelirken ‘coming’ kelimesi ise İngilizce dilinde ‘geliyor’ anlamına geliyor.