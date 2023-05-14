İsveç ve Finlandiya'da sandıktan ne sonuç çıktı?

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçime ilişkin oy sayımı devam ederken, gözler NATO üyesi olma talebiyle gündeme gelen Finlandiya ve İsveç'e çevrildi

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için bugün sandığa gitti. Yurt dışı temsilcilerinde oy kullanma işlemi ise 9 Mayıs'ta sona ermişti. Yurt dışı oylarındaki son durum yavaş yavaş belli olmaya başlarken gözler İsveç ve Finlandiya'ya çevrildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olmak için başvuruda bulunmuştu. Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdi ancak İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin görüşmeler halen sürüyor.

Son durum ne?

Finlandiya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için yüzde 23,02, Muharrem İnce için yüzde 1,11, Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 73,49, Sinan Oğan için ise yüzde 2,38 oranında oy kullanıldı.

İsveç'te ise Cumhurbaşkanı Erdoğan için yüzde 44,17, Muharrem İnce için yüzde 1,67, Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 51,67, Sinan Oğan için yüzde 2,50 oranında oy kullanıldı.