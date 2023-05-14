CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: "Neredeyse her sandığa itiraz ediliyor"

TÜRKİYE'de en fazla seçmeni sınırları içinde barındıran Ankara'nın Çankaya ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sandık sonuçlarına itiraz edildiği için sonuçların sisteme girilmesinin geciktirildiğini belirtti.

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Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya'da neredeyse her sandığa itiraz edildiğini, bu nedenle sandıkların tekrar sayıldığını ve sonuçların sisteme girilmesinin geciktirildiğini belirtti. Taşdelen paylaşımında şunları kaydetti:

"Çankaya’da neredeyse her sandığa itiraz ediliyor. Bu sayede sandıklar tekrar sayıldığı için sonuçların sisteme girilmesi geciktiriliyor. Öndeyiz ve arayı açacağız."