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Seçim sonuçlarını takip eden Cüneyt Özdemir: Anadolu Ajansı bizimle dalga mı geçiyor?

Seçim sonuçlarını takip eden Cüneyt Özdemir: Anadolu Ajansı bizimle dalga mı geçiyor?

Gazeteci Cüneyt Özdemir, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını açıklayan Anadolu Ajansı'na "Anadolu Ajansı bizimle dalga mı geçiyor?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin sonuçlarını takip eden Cüneyt Özdemir, Anadolu Ajansı'nın servis ettiği verilere tepki gösterdi. Özdemir, "Anadolu Ajansı bizimle dalga mı geçiyor?" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Anadolu Ajansı'a eleştiri yönelterek, "Bu bakımdan şunu ifade edeyim, çok aşağılarda bir orana sahiptir Sayın Erdoğan. Bizim kendi verilerimiz de var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itirazlar yapılıyor, AA bunları sandıklara dahil etmiyor. Bu da yanılgıyı büyütüyor. Biz buradayız. 13. cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu burada. Liderler birazdan burada olacak ve bu akşamı buradan takip edeceğiz, sizleri bilgilendireceğiz" demişti.

AA'nın güncel verilerine göre Türkiye genelinde sandıkların yüzde 67.55'i açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51.3, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42.95, Sinan Oğan ise yüzde 5.31 oy almış durumda.

CHP verilerine göre Kılıçdaroğlu önde

Mansur Yavaş ise CHP'nin elindeki sonuçları şöyle açıkladı: "Elimize 91.913 sandığın net sonucu geldi. Kılıçdaroğlu, yüzde 47.42 oy oranıyla 11 milyon 428 bin 512 oya sahip. Erdoğan yüzde 46,80 oy oranıyla 11 milyon 278 bin 773 oya sahip. Bunların içinde Ankara, İstanbul ve İzmir'in büyük ölçüdeki sandığı gelmedi. 

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