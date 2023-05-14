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Sudan'dan kaçıp Çad'a sığınanların sayısı 60 bin oldu

Sudan'dan kaçıp Çad'a sığınanların sayısı 60 bin oldu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yayınlanan son raporda, Sudan'dan ayrılarak Çad'a sığınanların sayısı 60 bin olarak açıklandı.

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Sudan'da yaşanan çatışmalarda ülkelerinden ayrılanların sayısı giderek artıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yayınlanan son raporda, Sudan'dan ayrılarak Çad'a yerleşenlerin sayısının 60 bin olduğu aktarıldı.

Son birkaç günde Çad'a 30 bin Sudanlının geldiği bildirilen raporda, Çad'a sığınan Sudanlı sivillere gerekli yardımın yapıldığı kaydedildi. Çad'ın Ouaddai bölgesinde bulunan Borota kentine sığınan ailelerin geçici olarak oluşturulan sığınaklarda gecelediği bildirilirken, bazı Sudanlıların ise geceyi dışarıda geçirdiği ifade edildi.

Çad'a sığınan Sudanlıların büyük kısmını çocukların ve kadınların oluşturduğu belirtilen raporda, Sudan'dan gelenlerin büyük bir kısmının, ülkelerinden ayrılamayan yakınlarının bulunduğu aktarıldı.

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