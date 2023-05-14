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Ekrem İmamoğlu'nun sandığından az farkla Erdoğan birinci çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun sandığından az farkla Erdoğan birinci çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı. O sandıktan adaylara çıkan oy sayıları şöyle:

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İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Beylikdüzü'nde bulunan Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'nde oyunu kullandı.

İmamoğlu'nun da bulunduğu 2224 numaralı sandıkta 316 seçmen oy verdi. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin bitmesinin ardından açılan sandıkta 2 oy geçersiz sayılırken, Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 163, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 138, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 12, çekilme kararı alan Muharrem İnce ise 1 oy aldı.

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