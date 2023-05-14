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CHP'li Aylin Nazlaka: Kılıçdaroğlu yüzde 51,5 puanla önde

CHP'li Aylin Nazlaka: Kılıçdaroğlu yüzde 51,5 puanla önde

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Sevgili yurttaşlarımız ıslak imzalı tutanakları tek tek işliyoruz. Bizim verilerimize göre Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.5 puanla öndedir. Lütfen sandıklara sahip çıkalım, sakin olalım" ifadelerini kullandı.

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Bizim verilerimize göre Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.5 puanla öndedir" iddiasında bulundu. CHP'nin elindeki ıslak imzalara dayanarak hazırlanan verileri paylaşan Nazlıaka şunları söyledi: 

"Biz ıslak imzalı tutanakları tek tek veri olarak işliyoruz ve şu anda bizim verilerimize göre Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 51,5 puanla öndedir. Dolayısıyla lütfen sandıklara sahip çıkmaya devam edelim, bu gece çok daha güzel haberler alacağız. Sakin olalım, sandıklarımıza sahip çıkalım, her şey çok güzel olacak."

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