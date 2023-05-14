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Güney Çin Denizi'nde Çin-Vietnam gerginliği

Güney Çin Denizi'nde Çin-Vietnam gerginliği

Güney Çin Denizi'nde kıyı ülkesi Vietnam'ın, kontrolündeki Vanguard Resifi yakınında petrol sondaj faaliyetlerini genişleteceğini duyurmasının ardından Çin'in bölgeye gemilerini göndermesi gerginliğe yol açtı.

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"South China Sea Wave" adlı, Çin sosyal medyasında Güney Çin Denizi'ne ilişkin haberlerin yer aldığı hesaptan yapılan paylaşıma göre Çin, "Xiang Yang Hong 10" araştırma gemisini iki sahil güvenlik gemisi eşliğinde bölgeye gönderdi.

Gemilere Guangdong ve Haynan eyaletlerinden 7 balıkçı gemisi de eşlik etti.

Vietnam, 5 gemi göndererek yanıt verirken bölgede karşılıklı manevralarla gerilim tırmandı.

Vietnam'ın ay başında bölgedeki petrol çıkarma faaliyetini "Blok 05-1A" adı verilen sahaya genişleteceğini bilgi notuyla ilgili birimlere duyurması gerilimi tetikledi.

Söz konusu hesaptan yapılan paylaşımda ayrıca bunun Çin ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri arasında 2002'de imzalanan "Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Kuralları Deklarasyonu"na aykırı olduğu ileri sürüldü.

Öte yandan "South China Sea Brief" adlı internet blogunun yazarı, Vietnamlı deniz güvenliği uzmanı Duan Dang da Twitter hesabında, Vietnam'a ait deniz sondasının offshore petrol kuyusuna çekilmesinin ardından Çin filosunun yakın seyir yaptığı bilgisini paylaştı.

Duan, "Bu provokatif eylemin, bölgedeki sondaj faaliyetini durdurmak üzere Vietnam'a baskı yapmayı amaçladığı anlaşılıyor." ifadesini kullandı.

Uydu takip verileri gemi hareketlerini doğrularken Çin ya da Vietnam'dan henüz gerginliği doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı.

Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflar

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunurken kıyı komşusu ülkeler Vietnam, Filipinler, Malezya ve Brunie de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

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