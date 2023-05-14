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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim paylaşımı: Sandıkların başından ayrılmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim paylaşımı: Sandıkların başından ayrılmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır.'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından seçim sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

''14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir. Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır.

Sandıkların başından ayrılmayın

Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum. Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.''

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