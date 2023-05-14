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Seçim gecesi Muharrem İnce'ye şok! Sinop İl Teşkilatı toplu istifa etti: Haklarını helal etmediler!

Seçim gecesi Muharrem İnce'ye şok! Sinop İl Teşkilatı toplu istifa etti: Haklarını helal etmediler!

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin istifasının ardından seçim süreci devam ederken Memleket Partisi Sinop İl Teşkilatı toplu istifa etti.

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Tüm yurtta oy verme işlemlerinin bitmesinin ardından sayım devam ederken, önce Memleket Partisi Sinop 1. sıra milletvekili adayı Hasan Çorum, ardından Memleket Partisi Sinop İl Başkanı Serdar Başağaoğlu istifasını duyurdu. Devamında ise il teşkilatından toplu istifa açıklaması yapıldı. Memleket Partisi Sinop İl Başkanı Serdar Başağaoğlu, yaptığı açıklamada Muharrem İnce’nin istifasının ardından bu kararı aldığını belirtti. Başağaoğlu, “Yaşanan olaylar neticesinde gördüğüm lüzum üzerine atama ile görevlendirildiğim Sinop İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi açıklamak istiyorum. Umarım seçim sonuçları halkımız ve güzel Sinop’umuz için hayırlı olur” ifadelerine yer verdi.
Memleket Partisi Sinop Milletvekili adayı Hasan Çorum ise, Muharrem İnce’nin seçmelerini, teşkilatlarını ve milletvekili adaylarını yarı yolda bıraktığını söyleyerek istifa ettiğini açıkladı.

Haklarını helal etmediler

Milletvekili adayı ve il başkanının istifasının ardından ise Memleket Partisi İl Teşkilatı, toplu şekilde istifa ettiğini duyurdu. Partiden yapılan açıklamada, seçime 3 gün kala Muharrem İnce’nin istifasının parti içinde büyük yıkıma neden olduğu kaydedildi. Toplu istifa kararını, İnce’nin istifasından sonra aldıklarını ifade eden teşkilat üyeleri, “Bizleri arkamızdan vuran hiç kimseyle bir dakika daha aynı çatıda bulunmamak adına il teşkilatları ve ilçe başkanları olarak haklarımızı helal etmeyerek istifa ettiğimizi kamuoyuna saygılarımızla sunarız” açıklaması yapıldı.

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