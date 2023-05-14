Kemal Kılıçdaroğlu "Bu gece uyumayacağız halkım" deyip bir de YSK'yı uyardı!

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçiminde oyların sayımı devam ederken, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımda, "Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

YSK başkanından açıklama

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sonrası YSK Başkanı Ahmet Yener basın açıklamasında bulundu. Yener, "YSK'nın veri girişinde şu anda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Verilerimiz, anlık olarak siyasi partilerle de paylaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.