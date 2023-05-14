Muharrem İnce'nin sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu "Bu gece uyumayacağız halkım" deyip bir de YSK'yı uyardı!

14 Mayıs seçim sonuçları açıklanıyor! İşte ajanslardan gelen son oy oranları! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

İYİ Parti Milletvekili adayı pes etti! "Yenildik! kazanmak da kaybetmek de var"