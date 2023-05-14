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Muharrem İnce'nin sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı

Muharrem İnce'nin sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin oy verdiği Çankaya Yaşamkent Mahallesi'ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesinde 4617 numaralı sandıkta 361 oy kullanıldı.

Sayım sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 296 oyla birinci oldu.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 50, Muharrem İnce'ye 3, Kemal Kılıçdaroğlu'na 296 ve Sinan Oğan'a 12 oy çıktı.

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