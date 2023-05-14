2023 seçim sonuçlarında Yeniden Refah Partisi sürprizi! Meclis'e girdi

2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonuçları için Türkiye nefesini tuttu. Oyların sayılmaya başlamasıyla gözler anlık verilere çevrilmişken, milletvekili seçim sonuçlarında Yeniden Refah Partisi sürprizi yaşandı. Yeniden Refah Partisi, Türkiye Geneli Milletvekili Seçim Sonuçlarına göre an itibarıyla %2,84'e oy aldı.Abone ol
Türkiye tercihini yaptı. Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Gelişmelerin ardından oylar sayma işlemine geçildi.
Anadolu Ajansı anlık verilerine göre, Türkiye Geneli Milletvekili Seçim Sonuçları'nda Yeniden Refah Partisi sürprizi yaşandı.
4 yıl önce kurulan Yeniden Refah Partisi, sandıkların yüzde 58'i açılmasına rağmen 828 bin 054 oy alarak, oyların yüzde 2,84'ünü aldı.
Bu oranlara göre Yeniden Refah Partisi, 5 milletvekili çıkarmayı garantiledi.
Öte yandan partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan da Meclis'e girmeye hak kazandı.