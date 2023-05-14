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Anadolu Ajansı'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a cevap! Her türlü ithamı reddediyoruz

Anadolu Ajansı'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a cevap! Her türlü ithamı reddediyoruz

Anadolu Ajansı, verdiği seçim sonuçlarıyla muhalefet kanadının hedefinde. Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ağır eleştirilerinin hedefinde olan Anadolu Ajansı,

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Anadolu Ajansı yanıltıyor” ifadelerini kullandığı açıklamanın ardından Anadolu Ajansı, “Şirketimize yönelik her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyor, dezenformasyon içeren tüm itham ve iddialara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı beyan ediyoruz” ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı’nın açıklamasının tamamı şöyle: 

2 bin 500 çalışma arkadaşıyla...

- Anadolu Ajansı olarak Türkiye genelindeki sandıklardan 2500 çalışma arkadaşımız ve iş birliği yaptığımız araştırma şirketi aracılığıyla sandık sonuç tutanaklarını alıyoruz. Müşterilerimize sağladığımız veriler, her partinin ıslak imzası bulunan sandık sonuç tutanaklarına dayanıyor. Söz konusu tutanaklardaki sonuçları müşterilerimize doğrudan servis ediyoruz.

Tutanaklarda ayrım yapmıyoruz

- Tutanaklar arasında bir ayrım gözetmiyor, tutanakları geliş sırasına göre hızlı bir şekilde iletiyoruz.

- Daha önce kamuoyuna açıkladığımız stratejiye uygun olarak, verileri abonelerimize daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde iletebilmek amacıyla, sandıkların belli bir yüzdesi açılana kadar herhangi bir paylaşımda bulunmadık.

Yasal haklarımızı kullanacağız

- Anadolu Ajansı, her türlü siyasi tartışmadan bağımsız bir şekilde görevine devam edecektir. Anadolu Ajansı olarak şirketimize yönelik her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyor, dezenformasyon içeren tüm itham ve iddialara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı beyan ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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