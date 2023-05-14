BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,27
ALTIN 1.268,72
HABER /  DÜNYA

Meksika’da katliam gibi trafik kazası! Alev alev yandı çok sayıda ölü var

Meksika’nın kuzeyindeki Tamaulipas eyaletinde bir tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Meksika’nın Tamaulipas eyaletinde yer alan Tampico şehri yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir tır ile minibüs çarpıştı. Her iki aracın da alevler içinde kaldığı kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Yetkililer, kazanın nedeninin henüz tespit edilemediğini açıklarken, olay yerindeki çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da üzerine kaya düşen genç hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da üzerine kaya düşen genç hayatını kaybetti
Sinan Oğan'dan 'ikinci tur' açıklaması! Milliyetçiler bu seçimin kilidi
Sinan Oğan'dan 'ikinci tur' açıklaması! Milliyetçiler bu seçimin kilidi
Anadolu Ajansı'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a cevap! Her türlü ithamı reddediyoruz
Anadolu Ajansı'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a cevap! Her türlü ithamı reddediyoruz
CHP'li Aylin Nazlaka: Kılıçdaroğlu yüzde 51,5 puanla önde
CHP'li Aylin Nazlaka: Kılıçdaroğlu yüzde 51,5 puanla önde
Muharrem İnce'nin sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı
Muharrem İnce'nin sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu "Bu gece uyumayacağız halkım" deyip bir de YSK'yı uyardı!
Kemal Kılıçdaroğlu "Bu gece uyumayacağız halkım" deyip bir de YSK'yı uyardı!
2023 seçim sonuçlarında Yeniden Refah Partisi sürprizi! Meclis'e girdi
2023 seçim sonuçlarında Yeniden Refah Partisi sürprizi! Meclis'e girdi
Güney Çin Denizi'nde Çin-Vietnam gerginliği
Güney Çin Denizi'nde Çin-Vietnam gerginliği
14 Mayıs seçim sonuçları açıklanıyor! İşte ajanslardan gelen son oy oranları! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?
14 Mayıs seçim sonuçları açıklanıyor! İşte ajanslardan gelen son oy oranları! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim paylaşımı: Sandıkların başından ayrılmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim paylaşımı: Sandıkların başından ayrılmayın
Seçim gecesi Muharrem İnce'ye şok! Sinop İl Teşkilatı toplu istifa etti: Haklarını helal etmediler!
Seçim gecesi Muharrem İnce'ye şok! Sinop İl Teşkilatı toplu istifa etti: Haklarını helal etmediler!
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan seçim açıklaması: Açık ara öndeyiz
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan seçim açıklaması: Açık ara öndeyiz