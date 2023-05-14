Seçilmek için adaylara kaç oy gerekiyor? Erdoğan ek 1.3 milyon, Kılıçdaroğlu'na ek 12 milyon oy lazım

4.9 milyon seçmen ilk kez oy kullanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) geçen günlerde hem yurtiçinde hem de yurtdışında oy kullanabilecek seçmen sayısını 64 milyon 113 bin 941 olarak açıkladı. 14 Mayıs'ta 4 milyon 904 bin 672 seçmen de ilk kez oy kullanacak. Peki bu tablo ne anlatıyor?