Seçilmek için adaylara kaç oy gerekiyor? Erdoğan ek 1.3 milyon, Kılıçdaroğlu'na ek 12 milyon oy lazım
TÜRKİYE bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilebilmek için geçen seçimde aldığı oydan 1.3 milyon ek oya ihtiyacı var. Kılıçdaroğlu ise İnce'nin aldığı oydan 12 milyon daha fazla oy almalı. Sinan Oğan ise 27.6 milyon oy bulması gerekiyor.
Türkiye bugün 13. cumhurbaşkanını ve TBMM 28. Dönem Parlamentosu için 600 milletvekili seçmek üzere sandık başına gidiyor. Saat 08:00'den saat 17:00'ye kadar 191 bin 884 sandıkta 60 milyon 697 bin seçmen oy kullanacak. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı seçilebilmek için yarışacak. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için adayların kaç oy alması gerekiyor? İşte bugün ipi göğüslemek isteyen adayın alması gereken oy sayısı ve hesaplar...
Seçilmek için 27.6 milyon oy almak gerekiyor
14 Mayıs seçimlerinde katılım oranı 2018'dekiyle aynı olursa, seçimi ilk turda almak isteyen aday, mevcut oylarını kaybetmeden yeni seçmeni ikna etmeleri gerekiyor. Katılım oranı geçen seçimle aynı olursa cumhurbaşkanı seçilebilmek için 27.6 milyon oy gerekiyor. Böyle bir oyu alabilen aday bugüne kadarki seçimlerde olmadı. Bunun için de kilit ilk kez oy kullanacak genç seçmenin elinde.
Kazanmanın anahtarı ilk kez oy kullanacak genç seçmende
14 Mayıs'ta, 4 milyon 904 bin seçmenin ilk kez sandık başına gitmesi bekleniyor. Gerek iktidarın gerekse de muhalefetin "hayati" gördüğü 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken adaylar rotasını "gençlere" çevirdi. Çünkü bütün adayların seçilebilmeleri için yeni seçmenden gelecek oya ihtiyaçları var.
4.9 milyon seçmen ilk kez oy kullanacak
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) geçen günlerde hem yurtiçinde hem de yurtdışında oy kullanabilecek seçmen sayısını 64 milyon 113 bin 941 olarak açıkladı. 14 Mayıs'ta 4 milyon 904 bin 672 seçmen de ilk kez oy kullanacak. Peki bu tablo ne anlatıyor?