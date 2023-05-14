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Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması: İstişareler yapıp karar vereceğiz

Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması: İstişareler yapıp karar vereceğiz

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan açıklamalarda bulundu. Seçimlerin ikinci tura kalacağının görüldüğünü belirten Oğan, "Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler ikinci turun belirleyeni olacak" dedi

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ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunarak seçimin ikinci tura kaldığını söyledi. Oğan, "Önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak. Şunu veya bunu destekleyeceğiz şuan demiyoruz. Bizim öne koyacağımız şartlar vardır. Bu şartlar olmadan ikinci aşamaya geçilmez" ifadelerini kullandı.

Oğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Uzun ve zorlu bir maratondu bizim için. Kısıtlı imkanlarla bu seçime girdik. ATA İttifakı olarak türlü türlü saldırılara maruz kaldık. Ancak biz hep plana sadık kaldık. İlk günden beri şunu ifade ediyorduk, bu seçimlerde HDP ve HÜDA PAR gibi terörle arasına mesafe koymayan partiler kilit olma hesabı yapıyor, Türk milliyetçileri olarak bu hesabı bozacağız dedik.

Bizim ikinci tura kalmamızın çok kolay olmadığının farkındaydık. Seçimlerin ikinci tura kalacağı en başından beri öngördüğümüz bir şeydi. Biz Türk milliyetçilerini seçimin merkezine oturtmak için yola çıkmıştık.

İkinci turun belirleyicisiyiz

Seçimler ikinci tura kalmış gözüküyor. Türki milliyetçileri ve Atatürkçüler ikinci turun belirleyeni olacaklar. Önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak ve bu süre boyunca milletimize, memleketimize hayırlı bir sonuç olması için elimizden geleni yapacağız.

Şunu ya da bunu destekliyoruz asla demeyeceğiz. Biz ATA İttifakı'nı oluşturan partilerle istişareler yapacağız ve bu istişarelerin sonucunda bir karar vereceğiz.

Muharrem İnce'ye yapılmak istenen bize de yapılmak istendi

Son günlerde sanki biz bir pazarlığa girecekmişiz gibi lanse edildi. Biz Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değişmezliği, Madde 66, Türklüğün Anayasa'dan çıkarılma girişimlerinin karşısında set kurulması, 13 milyon mültecinin gönderilmesi, ekonomik krizin sebebi olan faiz sebep, enflasyon sonuç saçmalığından kurtulunması gibi öne koyacağımız şartlar vardır. Bu şartlar olmadan ikinci aşamaya geçilmez.

Bundan sonra ancak diğer meseleler konuşulacaktır. Muharrem İnce'ye yapılmak istenen linç girişimi bize yapılmak istendi. Gördüler ki Sinan Oğan ve ATA İttifakı'nın bu seçimlerde rolü onların da hayal ettiğinden çok daha önemliymiş. O sebeple de biz tüm milletimize bu seçimlerin hayırlara vesile olmasını hayal ediyoruz. Bizim tutunacağımız tavır kesinlikle milletimizden yana olacaktır, istişareden yana olacaktır. Sonuç ne olursa olsun, inanıyorum ki milletimizin faydasına olacaktır. İleriki saatlerde yine değerlendirmelerde bulunacağız.

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