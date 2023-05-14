CHP Gençlik Kolları'nın paylaşımına AK Parti'den videolu yanıt

Türkiye'nin beklediği kritik seçimlerden sonuçlar gelmeye devam ederken AK Parti ile CHP Gençlik Kolları'nın Twitter'daki paylaşımları dikkat çekti. CHP Gençlik Kolları'nın 'Öndeyiz' tweetini alıntılayan AK Parti Gençlik Kolları, Erdoğan'ın 3 saniyelik videosuyla yanıt verdi.Abone ol
CHP Gençlik Kolları Twitter hesabından 'Öndeyiz' yazan ve Türkiye haritasının yer aldığı bir video paylaştı.
AK Parti Gençlik Kolları ise CHP'nin paylaşımını alıntılayarak Erdoğan'ın 3 saniyelik videosuyla yanıt verdi. Videoda Erdoğan'ın güldüğü anlar dikkat çekti.
https://t.co/ZeVHClaAJD pic.twitter.com/GfYZ0zjUtF— AK Gençlik (@AKGenclikGM) May 14, 2023