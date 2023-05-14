Seçim Amerikan basınında geniş yer buldu

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi ABD basınında geniş yer buldu.

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Washington Post gazetesi Türkiye’deki seçimleri manşetine taşıyarak, “Türk seçmenler sandık başına giderken Erdoğan'ın kaderi belirsizliğini koruyor” başlığını attı.

Erdoğan’ın bu seçimde yenilgiye her zamankinden daha açık olduğu yorumunu yapan gazete, Türkiye’deki kötü ekonomiye ve 6 Şubat depremlerinin bıraktığı sorunlara dikkat çekti.

Erdoğan’ın seçim kampanyası boyunca yaptığı konuşmalarda ABD’yi de hedef aldığı belirtilen haberde, “Erdoğan’ın yaptığı bir konuşmada bugünkü oylamayla ABD Başkanı Joe Biden’a bir cevap verilmiş olacağını söyledi” denildi.

“Erdoğan’ın mücadelesi daha da zorlaştı”

New York Times gazetesi de, seçimin Erdoğan için bir referandum niteliğinde olduğunu belirterek, “Erdoğan'ın zaten zor olan seçim mücadelesi, yarıştaki diğer üç adaydan birinin çekilmesiyle daha da zorlaştı” yorumunda bulundu.

Seçim sonucunun Türkiye’nin gelecek rotasını belirleyeceğini yazan gazete, Washington merkezli düşünce kuruluşu Ortadoğu Enstitüsü'nün Türkiye Programı Direktörü Gönül Tol’un görüşlerine yer verdi. Tol, "Bu oylama sadece ülkenin kaderini belirlenmeyecek. Eğer Erdoğan seçim yoluyla iktidarı kaybederse, bunun insanlara otokratik dalgalanmanın tersine çevrilebileceğine dair umut vereceğini düşünüyorum" dedi.

Medyadaki iktidar yanlısı kontrole de dikkat çeken New York Times, “Medya, Erdoğan'a diğer adaylardan çok daha fazla yer verirken, hayat pahalılığı sorunlarını vermekten kaçındı ve Erdoğan'ın deprem kriziyle mücadelesini kahramanca olarak nitelendirdi” değerlendirmesinde bulundu.

“Erdoğan’ı yerinden edebilecek seçimler başladı”

CNN kanalı ise Türkiye’de oy verme işleminin başlamasını “Türkiye'de Erdoğan'ı yerinden edebilecek, kıyasıya mücadeleye sahne olan seçimlerde sandıklarda oy verme işlemi başladı” başlığıyla duyurdu.

Seçim sonucunun Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarına son verebileceğini aktaran CNN, “Erdoğan ekonomik zorluklarla ve 6 Şubat'taki yıkıcı depremle ilgili eleştirilerle karşı karşıya” yorumunda bulundu.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “yumuşak huylu” olarak tanımlayan CNN, Kılıçdaroğlu’nun ekonomiyi düzeltme ve demokratik kurumları yeniden tesis etme vaatlerinde bulunduğunu anımsattı.

"Deprem ve ekonomi Erdoğan'ı zor durumda bıraktı"

NBC haber kanalı da seçimlere yer vererek, “Depremler ve ekonomi Erdoğan'ı son yılların en zorlu seçim mücadelesiyle karşı karşıya bıraktı” başlığını attı. NBC, deprem bölgesindeki seçmenlerle konuşarak hazırladığı haberinde Hatay’da yaşayan Mehmet Demir isimli depremzedenin “Erdoğan olsun ya da olmasın, bu ülke için bir gelecek göremiyorum" sözlerine yer verdi. Kanal ayrıca, depremin ardından şehirlerden ayrılan depremzedelerin hepsinin oy kullanmak için şehirlerine dönmesinin mümkün olmayacağını belirtti.

NPR yayın kuruluşu da Erdoğan’ın seçimi kaybedebileceğini aktardı. Erdoğan’ın Türkiye ekonomik krize sürüklenirken ve Şubat ayında meydana gelen depremlerin yol açtığı büyük hasara yavaş müdahale ettiği için eleştirilirken desteğini kaybettiğini belirten NPR, “Anketler Erdoğan ile başlıca rakibi Kemal Kılıçdaroğlu arasında sıkı bir yarışın olacağını gösteriyor. Her ikisi de uzun süredir siyasetçi. Ancak 69 yaşındaki Erdoğan mücadeleci - destekçilerine göre karizmatik ve bir popülist. 74 yaşındaki Kılıçdaroğlu ise sade bir üsluba sahip. Hatta kampanya videolarını mutfak masasından kaydediyor, kötü ekonomiyi ve artan gıda fiyatlarını hatırlatıyor” yorumunda bulundu.