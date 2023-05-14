BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,27
ALTIN 1.268,72
HABER /  EKONOMİ

Türk Lirası'nın pazartesi günü değer kaybetmesi bekleniyor

Türk Lirası'nın pazartesi günü değer kaybetmesi bekleniyor

Bloomberg anketine katılan stratejist ve yatırımcılar, bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinden çıkan sonuçtan bağımsız olarak Türk Lirası'nın (TL) yarın değer kaybetmesini bekliyor.

Abone ol

Bloomberg, TL için "sıkı bir şekilde kontrol edilen" para birimi nitelemesini yaptı. Haberde, seçim haftasında volatilitenin yüksek olduğu hatırlatıldı.

JP Morgan ve HSBC analistleri dolar/TL kurunun uzun vadede 24-25 seviyesine gelmesini bekliyor.

TL'nin seçim haftası performansı nasıldı? 

Dolar/TL, geçen hafta Kapalıçarşı'da ve bankalar arası piyasada 22 seviyesini aşmıştı. Perşembe günü Kapalıçarşı'da 21 TL seviyesini aşan dolar kuru, cuma günü de 22 TL'nin üzerine çıkarak 22,34 seviyesine kadar yükselmişti. 

Kapalıçarşı'da Euro/TL kuru 24,20'yi, İngiliz Sterlini ise 27,70 TL'yi cuma günü geçmişti. 

Dolar kuru, Türkiye'nin en büyük özel bankalarının hepsinde 23 TL seviyesini aşarken bir özel bankada 24 TL'nin de üzerinde bulunuyordu.

Resmi dolar/TL kuru ise uzun süredir sürdürdüğü yatay seyre devam ederek cuma gününü 19,57 seviyesinde tamamlamıştı. 

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yenilgiye gerekçe arıyorlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yenilgiye gerekçe arıyorlar
İyi Parti lideri Meral Akşener'den 'kazanıyoruz' paylaşımı
İyi Parti lideri Meral Akşener'den 'kazanıyoruz' paylaşımı
Seçimler Latin Amerika’nın da gündeminde
Seçimler Latin Amerika’nın da gündeminde
Seçim Amerikan basınında geniş yer buldu
Seçim Amerikan basınında geniş yer buldu
Tayland’da sandıktan koalisyon çıktı
Tayland’da sandıktan koalisyon çıktı
CHP Gençlik Kolları'nın paylaşımına AK Parti'den videolu yanıt
CHP Gençlik Kolları'nın paylaşımına AK Parti'den videolu yanıt
Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması: İstişareler yapıp karar vereceğiz
Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması: İstişareler yapıp karar vereceğiz
YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklama: Veri girişinde problem yok
YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklama: Veri girişinde problem yok
Meksika’da katliam gibi trafik kazası! Alev alev yandı çok sayıda ölü var
Meksika’da katliam gibi trafik kazası! Alev alev yandı çok sayıda ölü var
Şanlıurfa'da üzerine kaya düşen genç hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da üzerine kaya düşen genç hayatını kaybetti
Sinan Oğan'dan 'ikinci tur' açıklaması! Milliyetçiler bu seçimin kilidi
Sinan Oğan'dan 'ikinci tur' açıklaması! Milliyetçiler bu seçimin kilidi
Anadolu Ajansı'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a cevap! Her türlü ithamı reddediyoruz
Anadolu Ajansı'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a cevap! Her türlü ithamı reddediyoruz