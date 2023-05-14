İyi Parti lideri Meral Akşener'den 'kazanıyoruz' paylaşımı

İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medya hesabından "Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz! Sabaha kadar buradayız, kazanıyoruz" paylaşımı yaptı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını alıntıladı.

Akşener yaptığı paylaşımda "Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz... Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik. Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz! Sabaha kadar buradayız! Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! KAZANIYORUZ!" ifadelerini kullandı.