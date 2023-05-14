Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldı! Ankara'ya gidiyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrıldı. Kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, Ankara'ya gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu kullanmasının ardından Ankara'ya gideceği ve sonuçları burada takip edeceği bilgisi vardı ancak İstanbul'da olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce Kısıklı'daki konutundan ayrıldı. Vatandaşları selamlayan ve herhangi bir açıklama yapmayan Erdoğan, Ankara'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 23.17 itibarıyla Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptı. Konusundan çıkış yapan Cumhurbaşkanı erdoğanı kapıda vatandaşlar karşıladı. Yoğun ilgi ve sloganlarla karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan aracıdan inerek vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiğini belirten bir vatandaş, 'Milletin duası sizinle Allah yar ve yardımcınız olsun. Millet size emanet. Daima muzaffer oğlun. Sizleri çok seviyorum' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 'ben de sizleri seviyorum' diyerek karşılık verdi.