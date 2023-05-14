BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,27
ALTIN 1.268,72
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldı! Ankara'ya gidiyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldı! Ankara'ya gidiyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrıldı. Kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, Ankara'ya gitti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu kullanmasının ardından Ankara'ya gideceği ve sonuçları burada takip edeceği bilgisi vardı ancak İstanbul'da olduğu ortaya çıktı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce Kısıklı'daki konutundan ayrıldı. Vatandaşları selamlayan ve herhangi bir açıklama yapmayan Erdoğan, Ankara'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 23.17 itibarıyla Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptı. Konusundan çıkış yapan Cumhurbaşkanı erdoğanı kapıda vatandaşlar karşıladı. Yoğun ilgi ve sloganlarla karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan aracıdan inerek vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiğini belirten bir vatandaş, 'Milletin duası sizinle Allah yar ve yardımcınız olsun. Millet size emanet. Daima muzaffer oğlun. Sizleri çok seviyorum' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 'ben de sizleri seviyorum' diyerek karşılık verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener sinir krizi mi geçirdi? İddialar şoke etti: Camı çerçeveyi indirdi, görevliye tokat attı
Meral Akşener sinir krizi mi geçirdi? İddialar şoke etti: Camı çerçeveyi indirdi, görevliye tokat attı
Temel Karamollaoğlu'ndan 'algı' açıklaması! "Bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar"
Temel Karamollaoğlu'ndan 'algı' açıklaması! "Bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar"
Türk Lirası'nın pazartesi günü değer kaybetmesi bekleniyor
Türk Lirası'nın pazartesi günü değer kaybetmesi bekleniyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yenilgiye gerekçe arıyorlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yenilgiye gerekçe arıyorlar
İyi Parti lideri Meral Akşener'den 'kazanıyoruz' paylaşımı
İyi Parti lideri Meral Akşener'den 'kazanıyoruz' paylaşımı
Seçimler Latin Amerika’nın da gündeminde
Seçimler Latin Amerika’nın da gündeminde
Seçim Amerikan basınında geniş yer buldu
Seçim Amerikan basınında geniş yer buldu
Tayland’da sandıktan koalisyon çıktı
Tayland’da sandıktan koalisyon çıktı
CHP Gençlik Kolları'nın paylaşımına AK Parti'den videolu yanıt
CHP Gençlik Kolları'nın paylaşımına AK Parti'den videolu yanıt
Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması: İstişareler yapıp karar vereceğiz
Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması: İstişareler yapıp karar vereceğiz
YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklama: Veri girişinde problem yok
YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklama: Veri girişinde problem yok
Meksika’da katliam gibi trafik kazası! Alev alev yandı çok sayıda ölü var
Meksika’da katliam gibi trafik kazası! Alev alev yandı çok sayıda ölü var