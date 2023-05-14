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Meral Akşener sinir krizi mi geçirdi? İddialar şoke etti: Camı çerçeveyi indirdi, görevliye tokat attı

Meral Akşener sinir krizi mi geçirdi? İddialar şoke etti: Camı çerçeveyi indirdi, görevliye tokat attı

Seçimleri takip eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel merkezde sinir krizi geçirip, 'Ben size kazanamayız demedim mi?' sözleriyle camı çerçeveyi indirdiği, bir görevliye de tokat attığı öne sürüldü.

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Türkiye, bugün sandık başındaydı. Milyonlarca kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren oyunu kullanmaya başladı. Sandıklar 17.00’de kapandı, oy sayımı başladı. Buna göre Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde gitmesi muhalefeti tutuşturdu. 

Ankara'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Yenişafak'ta yer alan haberde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel merkezde sinir krizi geçirip, 'Ben size kazanamayız demedim mi?' sözleriyle camı çerçeveyi indirdiği, bir görevliye de tokat attığı öne sürüldü.

O anlar kaydedilmiş ama...

Yaşanan kriz anlarının görüntülerinin bir haber ajansı tarafından saniye saniye kaydedildiği, ancak partililerin yoğun ısrarı üzerine görüntülerin sildirildiği öğrenildi. Yaşananların ardından olay yerine çok sayıda polis ekibinin gönderildiği öğrenildi.

Akşener Twitter'da "Kazanıyoruz" dedi

Öte yandan sosyal medyada Meral Akşener, bu haberdeki iddiayla tam tersi bir paylaşımda bulundu. Akşener yaptığı paylaşımda "Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz... Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik. Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz! Sabaha kadar buradayız! Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! KAZANIYORUZ!" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi'ne geldi

Akşener, seçim sonuçlarını takip etmek için saat 23.49 itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez binasına geldi.

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