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Temel Karamollaoğlu'ndan 'algı' açıklaması! "Bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar"

Temel Karamollaoğlu'ndan 'algı' açıklaması! "Bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar"

Türkiye seçim sonucunu bekliyor. Millet İttifakı üyesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından sandıklara sahip çıkılması konusunda çağrıda bulundu. Karamollaoğlu, "Her seçim izlediğimiz bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Türkiye seçim sonucunu merak ediyor. Millet İttifakı üyesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

'Sandıklara sahip çıkalım'

Karamollaoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Her seçim izlediğimiz bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar.

Milletimiz müsterih olsun! Algı oyunlarına, manipülasyonlara takılmadan bu zorlu süreci de tamamlayacağız.

Yeter ki sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır!"

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