BIST 4.796
DOLAR 19,60
EURO 21,33
ALTIN 1.270,55
HABER /  SEÇİM

Kemal Kılıçdaroğlu: Her oy sayılana kadar buradayız

Kemal Kılıçdaroğlu: Her oy sayılana kadar buradayız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Oylarının yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlarla sistemin bloke edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Her bir oy sayılana kadar biz buradayız." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde oy sayımı devam ederken, adaylar arasındaki yarış devam ediyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Oylarının yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlarla sistemin bloke edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, algı yönetimi yapıldığını kaydetti. YSK'ya da çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, tüm oylar sayılana kadar sandıkların terk edilmemesini istedi.

"Üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Oyumuzun yüksek olduğu sandıklardan üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Ankara'da 300, İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere, 11 kere itiraz edilen sandıklar var. Bloke ettiğiniz Türkiye'nin iradesidir. Bu işin bir oldubittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz.

"YSK'yı sorumluluğa davet ediyorum"

Algı yönetimini bırakın. Bu iş ciddidir. YSK'yı da sorumluluğa davet ediyorum. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Halkı oyalamayın. Bu milletin iradesine bloke koymayın. Sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız."

ÖNCEKİ HABERLER
Yeniden Refah seçime damga vurdu! Fatih Erbakan'dan kritik açıklama: Ne kadar haklı olduğumuz açığa çıktı
Yeniden Refah seçime damga vurdu! Fatih Erbakan'dan kritik açıklama: Ne kadar haklı olduğumuz açığa çıktı
CHP'nin adayı Mustafa Sarıgül Meclis'e gidiyor
CHP'nin adayı Mustafa Sarıgül Meclis'e gidiyor
Hangi bakanlar Meclis'e girdi? İşte son durum
Hangi bakanlar Meclis'e girdi? İşte son durum
Türkiye’deki seçim dünya basınında
Türkiye’deki seçim dünya basınında
İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona oldu!
İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona oldu!
CHP'nin elindeki son oy oranı! Mansur Yavaş son durumu paylaştı Kılıçdaroğlu ve Erdoğan...
CHP'nin elindeki son oy oranı! Mansur Yavaş son durumu paylaştı Kılıçdaroğlu ve Erdoğan...
ABD New Jersey'deki Türkler seçim sonuçlarını ilgiyle takip ediyor
ABD New Jersey'deki Türkler seçim sonuçlarını ilgiyle takip ediyor
HDP YSK Temsilcisi Tiryaki: Anadolu Ajansı gerçek rakamları açıklamak zorunda kalacak
HDP YSK Temsilcisi Tiryaki: Anadolu Ajansı gerçek rakamları açıklamak zorunda kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldı! Ankara'ya gidiyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldı! Ankara'ya gidiyor...
Meral Akşener sinir krizi mi geçirdi? İddialar şoke etti: Camı çerçeveyi indirdi, görevliye tokat attı
Meral Akşener sinir krizi mi geçirdi? İddialar şoke etti: Camı çerçeveyi indirdi, görevliye tokat attı
Temel Karamollaoğlu'ndan 'algı' açıklaması! "Bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar"
Temel Karamollaoğlu'ndan 'algı' açıklaması! "Bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar"
Türk Lirası'nın pazartesi günü değer kaybetmesi bekleniyor
Türk Lirası'nın pazartesi günü değer kaybetmesi bekleniyor