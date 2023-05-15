Altın ve dolarda son durum! Piyasalar seçime nasıl tepki verdi?

Tarihi seçimlerde oy sayımı devam ederken, piyasaların güne nasıl başlayacağı merak ediliyor. Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte işlemlerde 00.43 itibarıyla, 19,62 TL'de işlem görüyor.

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oylar sayılmaya devam ediyor. Anadolu Ajansı verilerine göre Gümrük Dahil Türkiye Geneli Açılan Sandık yüzde 94.23 ve Gümrük Hariç Türkiye Geneli Açılan Sandık yüz 97.81.

Cumhurbaşkanı adaylarının oranları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı: Yüzde 49.59

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı: Yüzde 44.67

Sinan Oğan'ın oy oranı: Yüzde 5.28

Muharrem İnce'nin oy oranı: Yüzde 0.44

Seçim öncesi son işlem gününü Borsa İstanbul, yüzde 1,08 değer kaybederek 4795 puandan tamamlamıştı. Dolar/TL, geçtiğimiz hafta son işlem gününde 19,5640 TL seviyesinde bulunurken; Euro/TL de 21,2405 TL seviyesindeydi. Gram altın ise haftayı 1264 liradan kapatmıştı.

Döviz kurlarından ilk tepki

Dolar/TL, Türkiye piyasalarının açık olmadığı sıralarda uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde 19,66 TL'ye kadar yükseldikten sonra saat 00.43 itibarıyla yüzde 19,58 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL ise 21,25 ile 21,30 bandında hareket ediyor.

Gram altında son durum

Gram altın da aynı dakikalarda yüzde 1266 lirada işlem görüyor.

Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy, yaptığı ilk değerlendirmede "Seçimlerin ikinci tura kalması halinde, yurt içi piyasa iki hafta sürecek belirsizlik ortamında yön bulmak için bir hayli zorlanacak. Bu belirsizlik ortamında da özellikle küresel makro gelişmelerin etkisi altında kalacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla bu dönemde küresel makro ekonomik gelişmeleri daha önce hiç olmadığı kadar yakından takip etmek gerekli." dedi.