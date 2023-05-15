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Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı aradı! İkinci tur kulisleri başladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı aradı! İkinci tur kulisleri başladı

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sonuçların açıklanmasının ardından 5,28 oy oranı alan Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı arayarak tebriklerini iletti.

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60 milyondan fazla kişinin oy kullandığı seçimde, 17.00 itibariyle sandıklar kapanarak sayım işlemi başladı. Yasakların kaldırılmasından sonra sandıktan çıkan rakamlar açıklanmaya başladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de TBMM'de muhalefetin açık ara önünde yarışı götürüyor. Sonuçlarda en dikkat çeken isim Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu.

Oğan, şu ana kadar yüzde 95'i açılan sandık sonuçlarına göre yüzde 5,8 oy aldı. Sonuçlar hakkında açıklamada bulunan Oğan, kendisine oy verenlere teşekkür ederek seçimin ikinci tura kalacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Oğan, "Görünen o ki seçimler ikinci tura kalacak. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler ikinci turun belirleyeni olacak. Bu süreçte milletimize ve memleketimize hayırlı bir sonuç olması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Oğan'ın açıklamalarından sonra, açıklanan sonuçları beğenmeyen muhalefet cephesinde hareketlenme yaşandı..

Sinan Oğan'ı aradı

Gazeteci Barış Pehlivan'ın aktardığı bilgiye göre, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ı aradı.

Kılıçdaroğl aldığı oy nedeniyle Oğan'ı kutladı. İki liderin yakın zamanda görüşmesi bekleniyor.

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