BIST 4.796
DOLAR 19,62
EURO 21,43
ALTIN 1.266,91
HABER /  SEÇİM

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Meclis'e girdi!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Meclis'e girdi!

ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek 28.Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına göre Ankara 2. bölgeden milletvekili seçildi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları merakla takip ediliyor. 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarında resmi olmayan verilere göre milletvekili listeleri belli olmaya başladı.

2023 seçimlerinde en çok merak edilen isimler arasında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek yer alıyordu.

Resmi olmayan sonuçlar doğrultusunda 28.Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına göre Osman Gökçek Ankara 2. bölgeden milletvekili seçildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan YSK açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan YSK açıklaması
Türkiye İşçi Partisi 3 vekil çıkarıyor! Barış Atay Meclis dışı
Türkiye İşçi Partisi 3 vekil çıkarıyor! Barış Atay Meclis dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Balkan konuşması" yapacak! Hazırlıklar tamam kalabalık toplanıyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Balkan konuşması" yapacak! Hazırlıklar tamam kalabalık toplanıyor...
Korkunç kazada burnu bile kanamadı!
Korkunç kazada burnu bile kanamadı!
Mersin'de oy sayımında bıçaklı kavga çıktı: 4 kişi yaralandı!
Mersin'de oy sayımında bıçaklı kavga çıktı: 4 kişi yaralandı!
Altın ve dolarda son durum! Piyasalar seçime nasıl tepki verdi?
Altın ve dolarda son durum! Piyasalar seçime nasıl tepki verdi?
Binali Yıldırım, Sinan Oğan'ı tebrik etti
Binali Yıldırım, Sinan Oğan'ı tebrik etti
Zonguldak'ta iş hanında şüpheli ölüm!
Zonguldak'ta iş hanında şüpheli ölüm!
Çorum'da polisin aradığı 3 kişi oy kullanmaya gelince yakalandı
Çorum'da polisin aradığı 3 kişi oy kullanmaya gelince yakalandı
Seçimin sürprizini MHP yaptı! HDP ve İYİ Parti'yi geçerek Türkiye'nin üçüncü partisi oldu
Seçimin sürprizini MHP yaptı! HDP ve İYİ Parti'yi geçerek Türkiye'nin üçüncü partisi oldu
Kemal Kılıçdaroğlu: Her oy sayılana kadar buradayız
Kemal Kılıçdaroğlu: Her oy sayılana kadar buradayız
Yeniden Refah seçime damga vurdu! Fatih Erbakan'dan kritik açıklama: Ne kadar haklı olduğumuz açığa çıktı
Yeniden Refah seçime damga vurdu! Fatih Erbakan'dan kritik açıklama: Ne kadar haklı olduğumuz açığa çıktı