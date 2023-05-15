Cumhurbaşkanı Erdoğan "Balkan konuşması" yapıyor! Flaş açıklamalar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden biri resmi olarak sonuçlanmasa da oylar aşağı yukarı belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi balkonundan halka sesleniyor. Canlı yayında izleyin...Abone ol
Seçim bitti oy sayımı sürerken açılan sandıklarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi Kılıçdaroğlu'na fark atmış görünüyor. Sonuçların aşağı yukarı belli olmasının ardından AK Partililer Ankara'daki parti merkezine akın ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan artık klasik hale gelen Balkon Konuşmasını yapıyor... İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...