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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu'da seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu'da seçim sonuçları

Güneysu ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa giden vatandaşların yüzde 85.06'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdi.

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Aylarca süren seçim çalışmalarının ardından beklenen gün geldi.

Milyonlarca seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bugün saat 08.00'de sandığa gitti.

Yoğun katılımın ardından oy verme işlemi 17.00'da sona erdi. Sıra ise sandık sayımına geldi. Anadolu Ajansı başta olmak üzere birçok ajans veri akışını sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a memleketinden yüzde 85 oy

Akış devam ederken gözler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu'ya çevrildi.

İlçeden gelen son bilgilere göre, yüzde 100 oranında sandıkların açıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandıklardan ise yüzde 85.06 oranında oy oranına sahipken, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 10.66 oy aldı.

Sinan Oğan yüzde 3.94 oranında oy alırken Muharrem İnce'nin oy oranı da yüzde 0.34 oldu

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