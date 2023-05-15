Giresun'da ilk kez kadın milletvekili seçildi

Kesin olmayan sonuçlara göre Giresun'da AKP 1, CHP 1 ve MHP 1 milletvekili çıkardı. CHP'den Meclis'e gidecek olan Elvan Işık Gezmiş, Giresun'un ilk kadın milletvekili olacak.

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Duvar'dan Fatih Saygın'ın haberine göre, 2022 Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre Giresun ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadın bir milletvekili gönderecek. Anadolu Ajansı'nın açıkladığı sonuçlara göre kentten AK Parti yüzde 43,22 oy oranıyla 2 milletvekili, CHP yüzde 20,61 oy oranıyla 1 milletvekili, MHP 15,75 oy oranıyla 1 milletvekili çıkardı.

Sonuçlara göre Giresun'dan 28'nci Dönem Milletvekili olarak AKP'den Nazım Elmas, Ali Temür; CHP'den Elvan Işık Gezmiş, MHP'den Ertuğrul Gazi Konal görev yapacak. CHP'li Işık Gezmiş Giresun'un ilk kadın milletvekili olacak.