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YSK Başkanı Ahmet Yener sonuçları açıkladı! Erdoğan yüzde 49.49, Kılıçdaroğlu yüzde 44.79 oy aldı

YSK Başkanı Ahmet Yener sonuçları açıkladı! Erdoğan yüzde 49.49, Kılıçdaroğlu yüzde 44.79 oy aldı

YÜKSEK Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, gece saat 02.25 itibariyle seçimin sonuçlarını açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,49, Kılıçdaroğlu yüzde 44,79, Sinan Oğan yüzde 5,29 oy aldı.

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YSK Başkanı Ahmet Yener, açıklama yapıyor. Yener’in açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Saat 02.25 itibariyle toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 91,93. Yurt içi sandıklarda açılma oranı yüzde 94.68, yurt dışı sandıklarda açılma oranı ise yüzde 36, 85’tir.

- Bu verilere göre sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,49, Kılıçdaroğlu yüzde 44,79, Sinan Oğan yüzde 5,29, Muharrem İnce yüzde 0.43 oy oranına sahiptir.

Milletvekili seçiminde durum

- Milletvekilleri seçimlerinde ise şu an itibariyle yüzde 7’lik ülke barajını geçen siyasi partilerimiz;
Cumhur İttifakı’nda AK Parti, MHP, Yeniden Refah Partisi ve BBP’dir;
Millet İttifakı’nda CHP, İyi Parti,
Emek ve Özgürlük İttifakı’nda Yeşiller ve Sol Parti, TİP’tir.

- Veri girişlerimiz devam ediyor.

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