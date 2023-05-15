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Binali Yıldırım, Sinan Oğan’ı arayarak tebrik etti

Binali Yıldırım, Sinan Oğan’ı arayarak tebrik etti

14 Mayıs seçimlerin sürprizi Ata İttikafı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu. Sonuçların yavaş yavaş belli olmasının ardından Oğan'a tebrik telefonları yağıyor.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’ı telefonla arayarak tebrik etti.

YSK'dan yapılan son açıklamaya göre "(Saat 02.25 itibarıyla) Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,49, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,79, Sayın Sinan Oğan yüzde 5,29, Sayın Muharrem İnce yüzde 0,43 oy oranına sahiptir" denildi.

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