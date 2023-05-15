BIST 4.796
DOLAR 19,63
EURO 21,35
ALTIN 1.272,94
HABER /  SEÇİM

Sinan Oğan'dan ittifak mesajı: Önümüzdeki günlerde yol haritamızı belirleyeceğiz

Sinan Oğan'dan ittifak mesajı: Önümüzdeki günlerde yol haritamızı belirleyeceğiz

Seçimlerde yüzde 5 alarak ikinci turda adeta kilit isim haline gelen ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması ve Millet İttifakı'nın basın açıklaması sonrası kameralar karşısına geçti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy sayma işlemi sona doğru yaklaşırken, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan aldığı yüzde 5 civarında oyla 2. tur için kritik bir isme dönüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması ve Millet İttifakı'nın basın açıklamasının ardında kameralar karşısına geçen Sinan Oğan, seçimin 2. tura kalması halinde 14 günlük süre üzerine düşeni yapacaklarını söyledi.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın açıklamalarından satır başları:

Seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek bir noktaya geldik. Bunu kendi açımızdan bir başarı olarak görüyorum. Aslında bizim beklediğimiz oy daha fazlaydı. Türkiye'deki seçim şartları malum. Bununla ilgili değerlendirmemi daha sonra yapacağım. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde ATA İttifakı Genel Başkanları ile toplantı yapacağım.

Türkiye'nin bir krize düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz

Tabanımızla görüşmeler yapacağım. İmza veren arkadaşlarımızın temsilcileriyle, kanaat önderleriyle toplantılar yapacağım. Buna göre bir netice belirleyeceğiz ve yol haritamızı ortaya çıkaracağız. Ondan sonra önümüzdeki 14 günlük sürede üzerimize düşeni yapacağız. Dolayısıyla milletimiz müsterih olsun. Türkiye'nin bir krize düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu seçimin en istikrarlı davranını, en doğru yöneteni biz olduk. Tutunduğumuz tavırla seçim sonuçlarını doğrudan etkiledik ve değiştirdik. Önümüzdeki süreçte bu tavrımızı sürdüreceğiz. Milletimizin hayrına bir karar alacağız.

ÖNCEKİ HABERLER
Memleket Partisi seçimlerde istediğini alamadı
Memleket Partisi seçimlerde istediğini alamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu'da seçim sonuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu'da seçim sonuçları
YSK Başkanı Ahmet Yener sonuçları açıkladı! Erdoğan yüzde 49.49, Kılıçdaroğlu yüzde 44.79 oy aldı
YSK Başkanı Ahmet Yener sonuçları açıkladı! Erdoğan yüzde 49.49, Kılıçdaroğlu yüzde 44.79 oy aldı
Giresun'da ilk kez kadın milletvekili seçildi
Giresun'da ilk kez kadın milletvekili seçildi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi milletvekili seçildi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi milletvekili seçildi
Kemal Kılıçdaroğlu: Seçim balkonda kazanılmaz, ikinci turda mutlaka kazanacağız
Kemal Kılıçdaroğlu: Seçim balkonda kazanılmaz, ikinci turda mutlaka kazanacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Balkan konuşması" yapıyor! Açık ara öndeyiz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Balkan konuşması" yapıyor! Açık ara öndeyiz...
Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı aradı! İkinci tur kulisleri başladı
Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı aradı! İkinci tur kulisleri başladı
Sağlık Bakanlığı 9 bin 670 hasta seçmene ulaşım hizmeti verdi
Sağlık Bakanlığı 9 bin 670 hasta seçmene ulaşım hizmeti verdi
Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Meclis'e girdi!
Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Meclis'e girdi!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan YSK açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan YSK açıklaması
Türkiye İşçi Partisi 3 vekil çıkarıyor! Barış Atay Meclis dışı
Türkiye İşçi Partisi 3 vekil çıkarıyor! Barış Atay Meclis dışı