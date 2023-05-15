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Bursa'da feci kaza! Servis aracı ile özel halk otobüsü çarpıştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da feci kaza! Servis aracı ile özel halk otobüsü çarpıştı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde servis aracı ile özel halk otobüsü çarpıştı. Feci kazada sürücüler yaralandı.

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İsmail Hakkı T. idaresindeki servis aracı,  Hasan B. yönetimindeki özel halk otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, yol kenarındaki lastik tamir dükkanına girdi.

Kazada, yolcu bulunmayan araçların sürücüleri araçlarda sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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