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İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçimlerde oyların çoğunluğunu elde etmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı kutladı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Aliyev, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin büyük gelişim yaşadığını ve bunun bir tezahürü olarak kardeş Türk halkının bu seçimlerde de liderine güvenini gösterdiğini kaydetti.

Erdoğan da ilgi ve tebrikleri için Aliyev'e teşekkür etti.

Görüşmede liderler, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kalıcı ve sarsılmaz olduğunu bir kez daha vurguladı.

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