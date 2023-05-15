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Seçimlerin 2. turunda 14 günlük süreç nasıl işleyecek? 20 Mayıs'ta oy verme işlemi başlıyor

Seçimlerin 2. turunda 14 günlük süreç nasıl işleyecek? 20 Mayıs'ta oy verme işlemi başlıyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda üç adayın da yeterli oy sayısına ulaşamamasıyla, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre olası ikinci tur 28 Mayıs’ta yapılacak.

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Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda üç aday  seçilmek için yeterli oy sayısı olan yüzde 50 artı 1 oya ulaşamadı. YSK’nın açıklamasına göre saat 02.25’e göre, Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.49, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.79 oy aldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre ikinci tur 28 Mayıs’ta yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda üç aday da yeterli oy sayısına ulaşamazsa, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre ikinci tur 28 Mayıs’ta yapılacak.

4 günlük itiraz süreci

Milliyet'ten Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre 15 Mayıs itibarıyla ikinci tura kalan adaylar için propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi de aynı gün saat 17.00’de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

16 Mayıs’ta ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi ise saat 17.00’de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

17 Mayıs’ta il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ya yapılacak itiraz süresi 17.00’de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS’e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.

18 Mayıs’ta İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

19 Mayıs’ta YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

20 Mayıs’ta gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. 24 Mayıs’ta yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

Geçici sonuç 24 Mayıs’ta

24 Mayıs itibarıyla adayların radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçim propaganda dönemi 27 Mayıs’ta saat 18.00’de sona erecek.

İkinci turda oy verme günü 28 Mayıs olacak. 29 Mayıs’ta cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi aynı gün 17.00’de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59’a kadar karara bağlanacak. 30 Mayıs’ta ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00’de sona erecek ve en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak. 31 Mayıs’ta il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK’ya yapılacak itiraz süresi sona erecek.

Nihai sonuç 1 Haziran’da

1 Haziran’da il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. Kesin seçim sonuçları YSK tarafından Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

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