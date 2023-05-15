BIST 4.796
DOLAR 19,65
EURO 21,35
ALTIN 1.273,02
HABER /  MAGAZİN

Şahan Gökbakar desteklediği Millet İttifakı'na tepki gösterdi

Şahan Gökbakar desteklediği Millet İttifakı'na tepki gösterdi

Oyuncu Şahan Gökbakar, Millet İttifakı liderlerinin yaptığı açıklamayı eleştirdi. Gökbakar, "Kimse çıkıp bir şey söylemiyor diye yazmıştım... Çıktılar ama bir şey söylemediler..." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy sayma işlemlerinin sonuna yaklaşılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Açık ara önde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşması sonrası sosyal medyada Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çıkıp konuşma yapması gerektiği beklentisi oluştu.

"İkinci turda mutlaka kazanacağız"

Kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın bileşenleriyle birlikte kamera karşısına geçerek, "Erdoğan bütün iftiralarına rağmen istediği sonucu alamamıştır. Seçim balkonda kazanılmaz. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımız üstüne. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Bunu herkes bilsin." dedi.

"Çıktılar ama bir şey söylemediler"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası, muhalif kimliği ile bilinen ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, "Kimse çıkıp bir şey söylemiyor diye yazmıştım... Çıktılar ama bir şey söylemediler..." paylaşımında bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Açılan sandık sayısı yüzde 98'i geçti 28. Dönem Milletvekilleri belli oldu! İşte TBMM'de yer alacak 600 isim
Foto Galeri Açılan sandık sayısı yüzde 98'i geçti 28. Dönem Milletvekilleri belli oldu! İşte TBMM'de yer alacak 600 isim Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'deki seçimler Çin ve Japonya'da yankı buldu
Türkiye'deki seçimler Çin ve Japonya'da yankı buldu
CHP 43 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'den vekil çıkarttı
CHP 43 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'den vekil çıkarttı
Japonya, Rusya ve Çin'in Asya'daki askeri işbirliğinden endişe duyuyor
Japonya, Rusya ve Çin'in Asya'daki askeri işbirliğinden endişe duyuyor
Evde bakım maaşları hangi illerde yattı 15 Mayıs 10 ilde hesaplara yattı
Evde bakım maaşları hangi illerde yattı 15 Mayıs 10 ilde hesaplara yattı
Macron ve Zelenskiy Paris'te bir araya geldi
Macron ve Zelenskiy Paris'te bir araya geldi
Seçimlerin 2. turunda 14 günlük süreç nasıl işleyecek? 20 Mayıs'ta oy verme işlemi başlıyor
Seçimlerin 2. turunda 14 günlük süreç nasıl işleyecek? 20 Mayıs'ta oy verme işlemi başlıyor
İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Bursa'da feci kaza! Servis aracı ile özel halk otobüsü çarpıştı
Bursa'da feci kaza! Servis aracı ile özel halk otobüsü çarpıştı
İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Binali Yıldırım, Sinan Oğan’ı arayarak tebrik etti
Binali Yıldırım, Sinan Oğan’ı arayarak tebrik etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi milletvekili seçildi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi milletvekili seçildi
CHP heyeti YSK Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti!
CHP heyeti YSK Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti!