Fatih Erbakan kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Meclis'e giren Fatih Erbakan'ın gençliği nasıldı?

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti ve 28. dönem milletvekilleri netleşmeye başladı. 28. dönemde meclise girmeye hak kazanan isimlerden biri de Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan oldu. Aslen Ankaralı ve 44 yaşında olan Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın 3. çocuğu. Fatih Erbakan'ın eşi Beyza Molu kimdir? Fatih Erbakan'ın ikiz çocukları var

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Sonuçları heyecanla beklenen 14 Mayıs seçimlerinin ardından 28. dönem milletvekilleri belli olmaya başladı. Meclise girmeye hak kazanan partilerden ve liderlerden biri de Yeniden Ferah Partisi Lideri Fatih Erbakan oldu. Bu gelişmenin ardından Fatih Erbakan'ın hayatı merak konusu oldu. Merhem Necmettin Erbakan'ın 3. çocuğu olan Fatih Erbakan aslen 44 yaşında ve aslen Ankaralı. 2003 yılında Beyza Molu ile evlenen Fatih Erbakan'ın ikiz çocukları var. Peki kimdir Fatih Erbakan, siyasi geçmişini daha yakından tanıyalım

Siyasetin tanınan yüzlerinden olan Fatih Erbakan, 1 Ocak 1979 yılında Ankara'da doğdu. Merhum Prof Dr. Necmettin Erbakan’ın 3. çocuğudur.

Fatih Erbakan 2003 yılında Beyza Molu ile evlendi.

Fatih Erbakan, ortaokul eğitimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda tamamlamıştır. Lise eğitimini ise Ankara Ayrancı Lisesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü üstün başarıyla bitirmiştir.

44 yaşındaki Fatih Erbakan'ın gençliği

Yüksek lisans için İngiltere’ye gitmiş fakat annesi merhume Nermin Erbakan’ın vefatı dolayısıyla dönmek zorunda kalmış ve lisans eğitimini aldığı Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon dalında doktora eğitimini alarak, DR. ünvanı almıştır.

Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Fazilet Partisi ve Saadet Partisinin özellikle gençlik çalışmalarında aktif görevler almıştır.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatı sonrası, adına kurduğu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürütmektedir.

23 Kasım 2018 Cuma günü 99 Kurucular Kurulu üyesi ile birlikte Yeniden Refah Partisi'ni kurmuştur.

İyi derecede İngilizce bilen Fatih Erbakan, evli ve iki çocuk babasıdır.