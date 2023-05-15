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Fatih Erbakan'ın eşi Beyza Molu kimdir, kaç yaşında? Beyza Molu ne iş yapıyor?

Fatih Erbakan'ın eşi Beyza Molu kimdir, kaç yaşında? Beyza Molu ne iş yapıyor?

28. dönem milletvekilleri arasına giren ve Meclis'te koltuğunu garantileyen liderlerden biri de Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan oldu. 44 yaşındaki Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan sayesinde çok genç yaşlarda siyaset ile tanıştı. İkiz çocuk babası olan Fatih Erbakan, Beyza Molu ile evli. Peki Beyza Molu kimdir, ne iş yapıyor?

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti ve 28. dönem milletvekilleri netleşmeye başladı. Meclis'teki koltuğunu sabitleyen isimlerden biri de Fatih Erbakan oldu. Bu sıcak gelişme sonrasında Fatih Erbakan'ın hayatı yeniden merak edildi.  44 yaşında olan Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan sayesinde siyasete çok genç yaşlarda atıldı. Necmettin Erbakan'ın 3. cocuğu olan Fatih Erbakan aslen Ankaralı ve 2003 yılından beri eşi Beyza Molu ile evli. Peki kimdir Fatih Erbakan'ın eşi Beyza Molu, kaç yaşında ne ne iş yapıyor? 

Fatih Erbakan ile 2003 yılında evlenen Beyza Molu Erbakan hakkında internette bir bilgi bulunmuyor. İkiz kız çocuğu annesi olan Beyza Molu Necmettin Erbakan'ın tek gelini. 

Fatih Erbakan kimdir?

Fatih Erbakan, ortaokul eğitimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda tamamlamıştır. Lise eğitimini ise Ankara Ayrancı Lisesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü üstün başarıyla bitirmiştir.

Yüksek lisans için İngiltere’ye gitmiş fakat annesi merhume Nermin Erbakan’ın vefatı dolayısıyla dönmek zorunda kalmış ve lisans eğitimini aldığı Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon dalında doktora eğitimini alarak, DR. ünvanı almıştır.

Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Fazilet Partisi ve Saadet Partisinin özellikle gençlik çalışmalarında aktif görevler almıştır.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatı sonrası, adına kurduğu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürütmektedir.

23 Kasım 2018 Cuma günü 99 Kurucular Kurulu üyesi ile birlikte Yeniden Refah Partisi'ni kurmuştur.

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